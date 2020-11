SETTI, Dovevo essere prudente sul mercato. Kalinic...

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ha rilasciato una lunga intervista al La Gazzetta dello Sport: "Dopo la vittoria contro il Benevento ho guardato il distacco dalla terz'ultima, solo così non perdiamo di vista l'obiettivo. Juric è un martello pneumatico, non mollerebbe nemmeno se stesse vincendo 7-0". Poi parlando del "colpo" Kalinic: "Ci avevamo già provato nel 2019 ma non si sono verificate le condizioni, poi ci abbiamo riprovato nel 2020 e abbiamo capito che era fattibile". A proposito delle critiche al mercato mosse dal tecnico: "Gli do ragione perché le intenzioni iniziali erano diverse. Il momento che stiamo passando mi ha consigliato maggiore prudenza anche sul mercato. In un altro momento storico qualche investimento in più sul mercato lo avrei certamente fatto, anche per gratificare ulteriormente il nostro tecnico che ha lavorato benissimo". Sulle richieste della Lega Calcio al governo: "Una battaglia corretta che ci vede uniti in Serie A. Il calcio è un'azienda e porta lavoro a tantissime persone. Mi auguro anche che l'Assocalciatori faccia pervenire ai suoi tesserati il messaggio. Sono crollati i ricavi e di conseguenza...".