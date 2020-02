SERIE A, Viola decima squadra che corre di più

L'Inter corre in vetta alla classifica. In tutti i sensi: dopo la 23^ giornata, la squadra di Antonio Conte è prima nella classifica dei km percorsi in media a partita dai suoi giocatori. E non di poco: i nerazzurri primeggiano con 112.8 km medi a partita. Al secondo posto c'è il Parma con 109.75 km in media ogni 90'. Poi Hellas Verona (109.59) e soltanto quarta la Juventus (109.56). Chiude la classifica il Torino, che corre appena 103.88 km in media a partita. La Fiorentina si piazza al decimo posto.

La classifica dei km percorsi in media a partita

1 Inter 112.8

2 Parma 109.756

3 Hellas Verona 109.596

4 Juventus 109.563

5 Lecce 109.422

6 Bologna 108.977

7 Lazio 108.936

8 Roma 108.924

9 Atalanta 108.618

10 Fiorentina 108.604

11 Spal 108.378

12 Sassuolo 108.266

13 Sampdoria 108.124

14 Milan 107.471

15 Brescia 107.131

16 Udinese 107.072

17 Napoli 106.604

18 Genoa 105.818

19 Cagliari 105.713

20 Torino 103.889