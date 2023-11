SERIE A, Vincono nel recupero Sassuolo e Frosinone

FirenzeViola.it

E' successo di tutto nelle due partite di Serie A che si sono disputate alle ore 15:00. Al Castellani di Empoli vince clamorosamente 4-3 il Sassuolo, mentre a Frosinone i gialloblù battono in extremis 2-1 il Genoa. Decisive in entrambe le gare due reti nel recupero, di Berardi per il Sassuolo e di Monterisi per il Frosinone. Il Sassuolo grazie a questa vittoria sale a quota 15 punti, mentre l'Empoli torna in zona retrocessione visto il pareggio casalingo del Cagliari contro il Monza. Brianzoli che sono stati raggiunti dal Frosinone a 18 punti, mentre il Genoa rimane in quindicesima posizione con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.