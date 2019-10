SERIE A, Succede di tutto a Marassi: Genoa-Milan 1-2

Succede di tutto nell'anticipo di Serie A in programma questa sera a Marassi. Prima il Genoa va in vantaggio con Schone grazie ad una papera di Reina, poi nel secondo tempo nel giro di pochi minuti il Milan la ribalta e grazie a Theo Hernandez e Kessie. Nel finale rigore per i padroni di casa, ma Reina ipnotizza Schone e passa da peggiore in campo ad eroe della serata genovese. Il Milan alla fine guadagna 3 punti fondamentali per evitare l'esonero di Giampaolo in panchina: vince 2-1 in trasferta.