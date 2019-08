SERIE A, Record di pubblico alla 1ª: Fio-Nap è terza

La Serie A TIM 2019/2020 - si legge sul sito della Lega - parte stabilendo un record nelle presenze allo stadio. Mai, dall'introduzione del format a 20 squadre nella stagione 2004/2005, era stato superato il tetto delle 26mila presenze medie a partita nella prima giornata di campionato. Ed estendendo il confronto su arco temporale si rafforza il primato: da dieci anni, in qualsiasi turno di campionato disputato ad agosto, non veniva raggiunta la soglia di 26.140 spettatori a gara (l'ultima volta nella seconda giornata della stagione 2009/2010, quando a Milano andò in scena il derby e all'Olimpico la sfida Roma - Juventus). Un record concretizzatosi ieri sera quando a San Siro, per Inter - Lecce, sono accorsi in 64.188. Dopo la gara del Meazza le partite più seguite allo stadio sono state Roma - Genoa (38.779) e Fiorentina - Napoli (33.614). A pesare sul record l'arrivo di tanti fuoriclasse nel campionato italiano e l'avvio una settimana più tardi rispetto alle ultime stagioni per aspettare il rientro dei tifosi dalle vacanze. Nelle ultime due annate, nella giornata di avvio della Serie A TIM disputata poco dopo Ferragosto, erano accorsi allo stadio poco più di 22mila spettatori.