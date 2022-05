SERIE A, Le formazioni ufficiali di Spezia-Napoli

Ultima giornata di Serie A per Spezia e Napoli, che hanno raggiunto in anticipo i propri obiettivi e possono permettersi un pomeriggio di festa allo stadio Picco. Ci si aspettava qualche cambio di più nei liguri di Thiago Motta, che invece conferma per gran parte l'undici tipo. In porta c'è la conferma di Provedel, con Amian e Ferrer terzini ed Erlic - all'ultima in maglia bianca - e Nikolaou al centro della difesa. A centrocampo ci sono Kiwior e Maggiore interni, con Antiste e Verde sulle corsie laterali, mentre in avanti Agudelo sarà il partner di Manaj. Nel Napoli, invece, tanti esperimenti: non c'è Insigne per la sua ultima in azzurro, ma sono diversi i volti di chi ha giocato meno in campo. Davanti c'è Petagna, con Politano, Elmas e Zielinski. A centrocampo si rivede Demme dall'inizio mentre in difesa gioca dal primo minuto Faouzi Ghoulam, anche lui all'ultima in maglia partenopea.

SPEZIA (4-4-1-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Antiste, Kiwior, Maggiore, Verde; Agudelo; Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Zielinski, Elmas, Politano; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.