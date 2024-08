SERIE A, Le formazioni ufficiali di Inter e Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo big match del campionato di Serie A è tra le due squadre nerazzurre: l’Inter ospita a San Siro l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi, dopo la sconfitta contro il Torino, sono a caccia di riscatto, mentre la formazione di Inzaghi si trova già ad inseguire la Juventus, a punteggio pieno, e dunque non dovrà fallire per rimanere in scia. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoki; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. ALL: Inzaghi.



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiiti, Ruggeri; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Brescianini; Retegui. ALL: Gasperini.