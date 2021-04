SERIE A, Le formazioni ufficiali di Cagliari-Roma

Continua la 33^a giornata di campionato di Serie A con lo scontro tra Cagliari e Roma, partita importantissima in ottica salvezza soprattutto per i rossoblù. I giallorossi invece fanno un po' di turnover in vista del match di giovedì contro il Manchester United. Di seguito le formazioni ufficiali:

Cagliari (3-4-1-2) Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone; Pavoletti.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Villar, Diawara, Peres; Perez, Pellegrini; Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.