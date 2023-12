SERIE A, Lazio fermata a Verona: 1-1. Duda out a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio fermata sul pari (1-1) a Verona: a Zaccagni risponde Henry. Il gol di tacco di Zaccagni arriva al 23' con il giocatore che, in versione ex, non esulta e chiede scusa al Bentegodi. Al 70' però il Verona compie l'aggancio con Henry.

Dopo 4 minuti Casale porta di nuovo la Lazio in vantaggio ma il Var annulla per un fallo. L'espulsione al 77' di Duda, per doppio giallo essendo stato già ammonito nel primo tempo, rende più complicato il finale per i gialloblù che riescono però a blindare il risultato. Duda tra l'altro dovrà saltare la trasferta con la Fiorentina, che da parte sua ringrazia intanto i gialloblù per aver fermato la Lazio che si porta a quota 21 restando a due punti dalla squadra viola.