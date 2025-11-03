Fiorentina in crisi nera, Zenga: "Se hai Kean non prendi Dzeko e Piccoli"

vedi letture

Negli studi di SkySport continua l'analisi sul momento nerissimo della Fiorentina, ultima dopo la decima giornata di Serie A. A parlarne è il tecnico ed ex portiere Walter Zenga: "I giocatori non sempre giocano bene insieme, le caratteristiche devono essere complementari l’uno con l’altro. Metti ad esempio uno come Kean che è forte se gioca da solo, gli affianchi Dzeko che vuol giocare, e spendi più di 25 milioni per Piccoli. In più hai anche Gudmundsson: ecco si può capiri anche da qui il motivo di tante cose che non sono andate”.

Parola poi anche all'ex tecnico del Lecce Luca Gotti, sempre su SkySport: “Quello della Fiorentina è un film terribile. Nella gara di ieri ho visto giocatori forti guidati da un tecnico forte che si tiravano il pallone addosso”.