Serie A: la Lazio batte 2-0 il Cagliari. La classifica al termine della decima giornata
La Lazio vince e sale a quota 15 punti, all'ottavo posto e a ridosso della zona europea. Il posticipo della decima giornata di Serie A sorride ai biancocelesti, che in casa centrano il sesto risultato utile consecutivo e mantengono inviolata la porta per la quarta partita consecutiva: 2-0 il risultato finale contro il Cagliari, a sbloccare il match è il primo centro in questa Serie A di Gustav Isaksen, che al 65', servito da Guendouzi, con un mancino a giro batte Caprile, raddoppio che arriva in pieno recupero con Mattia Zaccagni. Successo per la squadra di Sarri, mentre continua la caduta libera dei sardi, tre punti nelle ultime sei in Serie A.
Serie A
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Cagliari 9
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Genoa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
