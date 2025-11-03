Serie A: la Lazio batte 2-0 il Cagliari. La classifica al termine della decima giornata

La Lazio vince e sale a quota 15 punti, all'ottavo posto e a ridosso della zona europea. Il posticipo della decima giornata di Serie A sorride ai biancocelesti, che in casa centrano il sesto risultato utile consecutivo e mantengono inviolata la porta per la quarta partita consecutiva: 2-0 il risultato finale contro il Cagliari, a sbloccare il match è il primo centro in questa Serie A di Gustav Isaksen, che al 65', servito da Guendouzi, con un mancino a giro batte Caprile, raddoppio che arriva in pieno recupero con Mattia Zaccagni. Successo per la squadra di Sarri, mentre continua la caduta libera dei sardi, tre punti nelle ultime sei in Serie A.

Serie A

Napoli 22 punti

Inter 21

Milan 21

Roma 21

Bologna 18

Juventus 18

Como 17

Lazio 15

Udinese 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Sassuolo 13

Torino 13

Cagliari 9

Lecce 9

Parma 7

Pisa 6

Genoa 6

Hellas Verona 5

Fiorentina 4



