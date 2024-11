SERIE A, Kean 8° per partecipazione ai gol di squadra

FirenzeViola.it

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori che hanno partecipato maggiormente, con gol e assist, alle reti delle proprie squadre nel campionato italiano. Presente in questa speciale graduatoria, all'ottavo posto, anche Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina. che fin qui ha realizzato 8 centri in campionato, ha partecipato al 32% delle reti totali (25) della formazione di Palladino. Primo posto per Pinamonti, che ha dato il suo contributo nel 44,4% delle reti (9) segnate dal Genoa in campionato, mentre secondo posto per tre calciatori a pari merito. Si tratta di Dorgu, Krstovic e Mota che hanno contribuito al 40% dei gol segnati rispettivamente dal Lecce (5) e dal Monza (10). Di seguito il post Instagram con la classifica completa: