SERIE A, Inter-Cremonese e Roma-Monza: le formazioni

Oltre a Sassuolo-Milan, match che si sta concludendo in questi minuti, la quarta giornata di Serie A si apre con altre due gare, in programma stasera alle ore 20:45. A San Siro, l'Inter riceve la Cremonese per cercare di rimanere in contatto col gruppo delle prime e dimenticare il ko contro la Lazio; in un Olimpico per l'ennesima volta da sold out, la Roma sfida il Monza fanalino di coda a zero punti. Ecco le scelte di formazione delle due gare:

Inter-Cremonese:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Correa, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Escalante, Ascacibar, Quagliata; Okereke, Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Roma-Monza:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Jose Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marrone, Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. Allenatore: Giovanni Stroppa