SERIE A, Inter a valanga sulla Roma: all'Olimpico è 0-3

Il big match dell'Olimpico finisce con un esito impari che rende bene l'idea dell'attuale differenza tra Roma e Inter. I nerazzurri passano in vantaggio al quarto d'ora con un gol olimpio di Hakan Calhanoglu, che direttamente dalla bandierina del corner buca Rui Patricio con un tiro-cross arcuato; dieci minuti dopo ecco il gol dell'ex di Edin Dzeko, che punisce la sua vecchia squadra sfruttando un assist di Calhanoglu. L'Inter chiude la partita a fine primo tempo, quando Denzel Dumfries sbuca su un cross delizioso di Bastoni e fa 0-3. Roma sfortunata, con Nicolò Zaniolo che prova fino all'ultimo a rendere meno passivo il punteggio, ma l'Inter gestisce bene il triplo vantaggio. Sconfitta amara per il grande ex José Mourinho, salutato da cori e striscioni dal settore ospiti; l'Inter di Simone Inzaghi continua il momento positivo ed, in attesa del match di stasera tra Napoli e Atalanta, vola al secondo posto a -1 dal Milan.