SERIE A, Il Napoli ribalta il Parma: partita finita al 105'

Il Napoli trova la seconda vittoria consecutiva e condanna il Parma alla prima sconfitta in campionato. Un risultato bugiardo, che ha visto i ducali passare in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Bonny ma capitolare in un finale di gara in cui succede di tutto.

Al 75' gli ospiti restano in 10 a causa del doppio giallo al portiere Suzuki e a causa dei 5 cambi già effettuati da Pecchia sono costretti a mettere in porta il capitano terzino Delprato. È l'inizio di un pressing forsennato dei partenopei, supportati anche da undici minuti di recupero concessi per perdita di tempo al VAR, e alla fine Lukaku prima (al 92') e Anguissa poi (96') ribaltano la gara.