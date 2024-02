SERIE A, Costo d'acquisto rose: viola 7° prima Juventus

FirenzeViola.it

Chiuso il mercato invernale con l'arrivo anche degli ultimi colpi tra gli svincolati, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle rose della Serie A che sono costate di più. In questa speciale classifica la Fiorentina si trova al settimo posto con una spesa totale di 174,92 milioni di euro per tutti i giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano. Al primo posto invece c'è la Juventus, la cui rosa ha avuto un costo totale di 457, 6 milioni.

Dietro ai bianconeri sul podio ci sono i campioni d'Italia in carica del Napoli(377,25 milioni) e il Milan(320,43 milioni). Quinta posizione per la capolista Inter che ha speso in totale per costruire la rosa di Simone Inzaghi 225,6 milioni di euro.