Serie A, alle 20:45 Genoa-Lecce: le formazioni ufficiali della sfida del Ferraris

Come ormai ogni venerdì riparte la Serie A. Il primo anticipo di questa 29° giornata di campionato sarà la sfida del Luigi Ferraris tra Genoa e Lecce. Reduci da due pareggi consecutivi contro Empoli e Cagliari, i rossoblu cercheranno di tornare ad un successo che manca dal 17 febbraio, Genoa-Venezia 2-0. Se i liguri sono piuttosto tranquilli a 32 punti, più in difficoltà è invece il Lecce che arriva alla sfida di Marassi con soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. I salentini sono reduci da tre sconfitte consecutive e non vincono dal 31 gennaio contro il Parma. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. Allenatore: Vieira

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo