SERGI ROBERTO, Dato tutto al Barça. Ora inizio una nuova tappa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sergi Roberto, giocatore che oggi ha detto addio in conferenza stampa al Barcellona dopo anni di militanza e accostato alla Fiorentina come potenziale obiettivo di mercato, ha rilasciato queste brevi dichiarazioni in merito al proprio futuro: "Lascio il Barcellona felice e soddisfatto della mia esperienza perché ho dato tutto al club della mia vita. Ora inizierò una nuova tappa, in un nuovo club e in una nuova città. Però sono sicuro che un giorno, in futuro, torneremo a incontrarci".