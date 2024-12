SEGHETTI, Avevo studiato l'ipotesi rigori. Vittoria di squadra

FirenzeViola.it

A margine della partita tra Fiorentina ed Empoli, vinta dagli azzurri ai rigori, hanno parlato ai microfoni di Mediaset due uomini decisivi della formazione toscana. Ecco le parole di Sebastiano Esposito e Jacopo Seghetti:

Sebastiano Esposito:

"Diciamo che la squadra ce l’ha messa tutta, io ho solo avuto l’onore di segnare il gol decisivo. Siamo molto contenti per il passaggio del turno. Noi pensiamo partita per partita, non ci sorprende di aver vinto: con questa vittoria lo abbiamo dimostrato sul campo".

Jacopo Seghetti:

"È stato bellissimo. Il merito non è solo mio, voglio condividere il successo con tutta la squadra. Avevamo preparato anche l’ipotesi dei rigori, li avevo studiati, ma non mi aspettavo che si arrivasse davvero a quel momento".