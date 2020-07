SCONCERTI, Viola, ora anno uno. Errore su Chiesa

Mario Sconcerti si è collegato in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare di vari temi d'attualità in Serie A, soffermandosi anche sulla stagione della Fiorentina. Ecco le sue parole: "L'anno è stato molto duro, ma al contrario dello scorso, quando c'era da prendere la squadra ed impacchettarla verso altrove, in questo qualcosa si è costruito. Metà squadra non va guardata, ma l'altra metà va osservata con attenzione. Sarà l'Anno Uno, il prossimo, anche perché vedremo volontà di investire della società e qualità degli investimenti: riferimenti non ce ne sono, se non quello degli investimenti di gennaio. Uno come Cutrone è cresciuto molto, diventando quasi ciò che ti aspettavamo. Con Chiesa invece è stato fatto un errore nel non cederlo, vedremo se ora ci sarà qualcuno che lo prende davvero, e secondo me non si va oltre i 30-35 milioni".