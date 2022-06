SCONCERTI, Jovic forte ma non è un goleador

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di giornata. Inter, torna Lukaku. Dove sarà più decisivo il belga? E come giocherà nel 3-5-2 di Inzaghi? "Conte è un allenatore eccezionale, Inzaghi è un ottimo allenatore. Credo che Lukaku si manifesti da solo. Il posto in campo se lo trova da solo, da noi in Italia è molto importante. E' un trascinatore, è il proprio modo di giocare".

Jovic alla Fiorentina che acquisto è?

"Non so se si è rinforzata finora la squadra, credo che sia in linea con le difficoltà di tutti nel fare la squadra. Jovic è un giocatore importante, ha grande fisico e tecnica, ma non è un goleador".