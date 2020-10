SCONCERTI, Commisso 'padre-padrone'. Chiesa...

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto per parlare di Federico Chiesa e del mercato della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Chiesa? Penso sia scandaloso tutto quello che sta accadendo e la polemica nata sulla fascia di capitano di Astori. Lui ha fatto 4 anni con i viola, che di questi tempi è molto, con Astori ha giocato, era quello con più presenze quindi era corretto che onorasse la sua memoria anche perché alla sua ultima con la Fiorentina. I social ormai non mi sorprendono più perché ognuno sfoga le proprie delusioni dove e come può, vivono per questo. Credo che sia una bassezza piena di rancore e una cosa scandalosa rifarsela con suo fratello, un ragazzo del 2004 che non c'entra niente. I tifosi veri si facciano sentire perché questa città non merita di mostrarsi con questa brutta reputazione, colma di rabbia. Delusione dei tifosi? Bisogna considerare che il classe '97 era già stato venduto anno scorso ed ha diritto ad essere più deluso di noi anche se abbiamo perso un grande giocatore e ci sono pochi dubbi su questo. Anche se è multi-milionario chi lo critica pubblicamente deve essere disposto a subire a sua volta delle critiche altrimenti si è dei vigliacchi. Ce l’ho con i Fiorentini, non con i tifosi. Il nervosismo di Commisso? Firenze si divide su tutto, ma il presidente qua sta portando soldi, per riaverli, ma li sta portando. I tifosi criticano, ma non hanno mai speso nella Fiorentina. Dovrebbero essere disposti a spendere al posto di quelli che criticano perché non investono. L'importante è rendersi conto di questo. Se è un 'padre-padrone'? Sì, lo è. Ovviamente. Vuole prendere le decisioni e si fida molto del suo istinto, ma è pronto a immettere 80 milioni di euro in tutto il mondo viola. Commisso e la Fiorentina, economicamente, non sono la stessa cosa, ricordiamocelo. Il reparto offensivo? Il potenziale è di quelli importanti perché è chiaro che Vlahovic sarà un grande giocatore a 25/26 anni e Cutrone sarà sempre da 10/12 gol a stagione se la squadra gioca per lui. Kouame invece non so se è un attaccante, ma ha un grande stacco di testa. Certamente non è in grado di fare 20 gol. Sono contento e allo stesso tempo ho paura ad avere questi giocatori è normale. La Fiorentina può ambire ad una posizione tra l’ottavo e l’undicesimo posto, non credo possa molto di più".