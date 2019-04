SCALA, Giusto chiedere a Jovetic di sacrificarsi

L'ex tecnico del Parma, nonchè ex centrocampista viola negli anni '70 Nevio Scala, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.com per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina: "Ha fatto benissimo Delio Rossi a dare più compiti tattici ad uno come Jovetic, e soprattutto a richiamarlo dopo la partita contro l'Udinese. E' dai giocatori di talento che bisogna chiedere il maggiore sacrificio, perché nel calcio esistono le due fasi. Inutile che si dica che chi ha i colpi deve solo interessarsi all'ambito offensivo. Campioni già affermati come Rooney, o talenti che stanno crescendo come Sanchez al Barcellona o Cavani al Napoli, sono diventati giocatori completi solo da quando hanno iniziato ad aiutare la squadra in fase difensiva. Sul fatto che Jovetic stia maturando e che l'età sia dalla sua parte, non ci sono dubbi, ma non è giusto che si nasconda dietro un'inesperienza che non può essere un alibi. Il numero 8 viola mi piace molto, credo che sia tornato oltre le migliori aspettative, ma senza il resto della squadra potrebbe fare poco. Delio Rossi ha rimesso in sesto la squadra dal punto di vista atletico ma soprattutto gli ha dato una quadratura difensiva. Mi piacerebbe tornare a vedere Camporese, ma Nastasic sta stupendo tutti e merita ampliamente la maglia da titolare, anche se contro Di Natale, che è un altro fuoriclasse, ha commesso un paio di ingenuità che potevano essere pagate carissimo".