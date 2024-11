SATIN, Adli nasce da 10: gli manca il cambio di passo

Bruno Satin, agente di Stefano Pioli ma profondo conoscitore anche del calcio francese, ha parlato oggi di Yacine Adli e del buon rendimento che il mediano sta avendo alla Fiorentina: "Lo conosciamo da tanto, ha giocato nel PSG. Nelle giovanili giocava quasi come un 10. Oggi è più un regista nella Fiorentina. Per me è molto adatto a questo ruolo" il pensiero di Satin a Radio Sportiva: "Gli manca il cambio di passo ed il dribbling per saltare l'uomo dove c'è più traffico. Sta facendo molto bene ed è un ragazzo maturato tantissimo. Penso che possa arrivare su un livello molto interessante".