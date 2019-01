C'è stato da parte del Milan, oltre che per Deulofeu, anche un tentativo per Ismaila Sarr, ala del Rennes. I bretoni però chiedono 40 milioni, il Milan è fermo a 20 e non ci sono margini, al momento, per chiudere la trattativa. Quasi sfumato Ferreira Carrasco (piace all'Inter) il casting per l'ala non sembra ancora finito.