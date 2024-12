SAMPDORIA, Semplici ora è in pole: si cerca l'intesa

FirenzeViola.it

La scelta della Sampdoria per sostituire Andrea Sottil - esonerato quest'oggi dopo il pesante ko contro il Sassuolo di domenica - è ricaduta su Leonardo Semplici, allenatore che in passato ha allenato anche la Fiorentina Primavera e fiorentino di nascita. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la società blucerchiata sta continuando a lavorare per trovare l'intesa con il tecnico toscano fermo da un anno e mezzo dopo l'esperienza alla guida dello Spezia, club contro cui potrebbe fare l'esordio in blucerchiato, in Serie A. Per Semplici si tratterebbe di un ritorno in Serie B a distanza di otto stagioni da quel 2016/17 con cui conquisto la seconda promozione consecutiva sulla panchina della SPAL.

Superata definitivamente dunque la concorrenza di Aurelio Andreazzoli e Vincenzo Vivarini, con Pierpaolo Bisoli che nel frattempo si è accasato al Brescia.