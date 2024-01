SALERNITANA-JUVENTUS, Le formazioni ufficiali della gara

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18 fischio d'inizio per Salernitana-Juventus, praticamente un testa-coda tra la seconda in classifica e il fanalino di coda che però, con la classifica corta, vincendo aggancerebbe il Cagliari al quartultimo posto, cosa non facile viste le assenze importanti. Ecco intanto le formazioni scelte dai due tecnici:

SALERNITANA (3-5-2): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Candreva, Legowski, Maggiore, Bradaric; Simy, Tchouna. Allenatore: F. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.