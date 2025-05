Il 27 maggio il decennale del Premio Cesarini: tanti premiati, anche Beppe Iachini

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - A Civitanova il prossimo 27 maggio ci sarà il decennale del premio Cesarini. A pochi giorni dal termine del campionato di Serie A c'è grande attesa di conoscere il nome del calciatore di Serie A vincitore del premio Renato Cesarini 2024/2025 giunto alla sua decima edizione. L'appuntamento per il 'Decennale' è fissato per martedì 27 maggio al teatro Rossini di Civitanova Marche, dove alle ore 15 si svolgerà un talk show alla presenza di numerosi big del mondo del calcio e dello sport. Durante il talk show ci sarà lo spettacolo "Zona Cesarini. Il calcio, La vita" a cura dello storyteller Luca Pagliari.

A seguire cena di gala all'Eurosuole Forum, a casa della Lube Volley vice campione d'Italia e vincitore Coppa Italia 24/25 di pallavolo, dove sarà assegnata la scultura del Premio Cesarini all'autore del gol più in extremis di tutte le gare del campionato di Serie A della stagione in corso. Dopo il successo dello scorso anno, alla presenza del ct della nazionale Luciano Spalletti, al Premio Cesarini '25 sono attesi molti personaggi del mondo del calcio e dello sport. Premiati, tra gli altri, i fratelli Franco e Giuseppe Baresi, Alessandro Altobelli, Franco Causio, Alberto Dossena, Federico Giunti, Giuseppe Giannini, Fabrizio Ravanelli, Fabrizio Castori, Giuseppe Iachini. Per la categoria 'Altri Mondi' il patron Lube Volley Civitanova Fabio Giulianelli, la bandiera del ciclismo Claudio Chiappucci, l'ex ct della nazionale di scherma Stefano Cerioni, l'ex portiere della nazionale Luca Marchegiani, il manager food Daniele Bartocci (Top40 Under 40 2025). Alla vigilia del Premio Cesarini, il 26 maggio dalle ore 15, si terrà all'Eurosuole Forum la seconda edizione del Workshop B2B 'World Wide Business' alla presenza di brand e imprenditori di fama nazionale e internazionale. (ANSA).