Italiano sulla formazione di Firenze: "Ho scelto chi puzzava meno di Champagne. Futuro? A bocce ferme"

L'ex allenatore viola Vincenzo Italiano è stato insignito in mattinata del "Premio Bulgarelli" è tornato a parlare della vittoria della Coppa Italia da parte del suo Bologna. Queste le sue parole a Sky attraverso le quali spiega anche la formazione di Firenze: "La gioia per la Coppa è enorme, l'avete visto anche ieri a Firenze. Quando ho fatto la formazione ho annusato i ragazzi per capire chi avesse meno Champagne addosso (ride, ndr). Ho ancora brividi se ripenso a tutto ciò che è successo a Roma".

Sul futuro Italiano ha invece dribblato: "Non è il momento di parlarne, ma con la società c'è un rapporto fantastico. Ci siamo visti un po' di tempo fa e siamo rimasti d'accordo che a bocce ferme avremmo parlato del futuro".