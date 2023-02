SALERNITANA-JUVE, Secca vittoria bianconera per 0-3

La Juventus passa a Salerno con un secco 3-0. È la serata del ritorno di Vlahovic al gol, ma non solo, perché il serbo gioca con un'applicazione e un'intensità che non si vedeva da tempo. Di contro i campani non riescono a fare molto se non provarci dalla distanza, anche grazie a un Di Maria in veste di regista offensivo, decisivo nei momenti importanti. Decidono la partita la doppietta di Vlahovic e la rete di Kostic.