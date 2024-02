SALERNITANA, Inzaghi esonerato, ora il sostituto

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pippo Inzaghi non sarà più l'allenatore della Salernitana. Dopo la sconfitta nella sfida salvezza con l'Empoli in casa per 3-1 il destino è ormai deciso, anche se manca l'ufficialità. Per il club campano è il secondo esonero dopo quello di Sousa, sostituito proprio da Inzaghi. Ora Walter Sabatini sta vagliando la lista dei nomi del sostituto. Ballardini sembra in pole anche se c'è ancora il legame con la Cremonese e dunque restano in piedi altre ipotesi, da Gotti a Semplici e Liverani.