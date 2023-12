SALERNITANA-BOLOGNA, All'Arechi è 1-2 per i rossoblù

FirenzeViola.it

Il Bologna vince a Salerno ed è in zona Champions League dopo quindici giornate di campionato. Bisogna attendere ancora Roma-Fiorentina, in campo tra poco, ma in questo momento la formazione di Thiago Motta è al quarto posto grazie al successo sul campo della Salernitana, arrivato grazie a una doppietta in venti minuti di Zirkzee e a un finale di sofferenza in cui, dopo l'1-2 di Simy, i felsinei contengono la reazione granata.