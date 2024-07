RUGANI, Farioli lo vuole all'Ajax se parte Sutalo

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Ajax, su espressa richiesta del tecnico Farioli, potrebbe presto fare un nuovo tentativo per arrivare a Daniele Rugani, soprattutto nel caso in cui alla fine dovesse salutare quel Sutalo che l'anno scorso era stato seguito per settimane anche dalla Fiorentina. Lo stesso Rugani, è uno dei giocatori a cui i viola hanno pensato per la difesa di Palladino.