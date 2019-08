ROSSITTO, Con Terim grande calcio. De Paul...

L'ex giocatore della Fiorentina, Fabio Rossitto, ha parlato dei temi di attualità legati al mondo viola. Questo quello che ha detto: "Secondo me con Terim c'è stato uno dei migliori momenti di gioco di questa società e li ricordo con enorme piacere. Gli allenamenti erano molto duri ed intensi, si lavorava con la palla, poi qualcosa andò storto e la situazione peggiorò nella seconda parte della stagione. La partita contro il Milan, vinta per 4-0 l'ho ancora impressa nella mente, quando lo vedo a Firenze è sempre una bella cosa per me. De Paul? Potrebbe rappresentare l'uomo giusto per Firenze anche perché il direttore lo conosce molto bene. Lovisa? Ha esordito in prima squadra con me: gran piede, bravo sui calci piazzati, può far bene".