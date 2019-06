ROSALEN, Neto può mettere in discussione Ter Stegen

Il preparatore dei portieri della Fiorentina, Alejandro Rosalen, ha parlato del futuro che attende Norberto Neto al Barcellona. Queste le sue parole a Cadena Ser: "Il club spagnolo è stato bravo a cercarlo e a prenderlo perché è un ottimo portiere, molto completo. Ha un carattere forte, se avrà la possibilità di competere per il ruolo da titolare credo che metterà in discussione un po' anche Ter Stegen che è comunque uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Neto ha le qualità e la personalità per farlo, vuole essere il protagonista e dimostrare chi è. Il portiere è un ruolo particolare dove l'essere una buona riserva non è accettato anche se secondo me nessun giocatore si ritiene tale perché penso che tutti abbiano il desiderio di giocare. Accetterà comunque le decisioni del tecnico con il massimo rispetto, ma lavorerà per raggiungere il top. Se sta bene con la sua reattività potrà portare dai 10 ai 12 punti nell'arco dell'annata. Non è un portiere che commette molti errori, ha buoni piedi e, come dicevo prima, ha personalità nel prendere le decisioni. Ha giocato con club come Juventus e Valencia dove ha lavorato poco sull'uscita della palla mentre ora con il Barcellona dovrà adoperarsi per raggiungere il livello più alto possibile in questa specialità, ma ha la mentalità giusta per farlo. Trasmette sicurezza, in passato ai viola ha corretto tanto certe forme di respinte, ha imparato a giocare con il piede sinistro... Con Neto la porta del Barcellona è al sicuro al 100% anche senza Ter Stegen".