ROMA, Vittoria per 1-0 contro l’Atalanta con Abraham

Una squadra che vuole lottare per la Champions League non può non vincere a casa sua per troppo tempo. E l'astinenza, per la Roma, andava avanti da ben 58 giorni. Quasi due mesi che l'Olimpico non spegneva le sue luci felice, con una vittoria dei ragazzi di Mourinho. Stavolta sì. Contro l'Atalanta, poi, c'è ancor più gusto. Perché con Gasperini in panchina non aveva mai perso nella Capitale giallorossa. E soprattutto perché questo successo, un 1-0 firmato Abraham, rilancia le ambizioni da Champions League dei capitolini, adesso a pari punti con la Dea (ma con una gara in meno). Mourinho - che a Gasp ha rubato sei punti tra andata e ritorno - ha sempre detto che in una stagione di transizione come questa la Champions non è obiettivo imprescindibile, ma adesso l'acquolina sarà venuta anche a lui.