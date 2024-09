ROMA, La Ceo Souloukou si dimette, protesta tifosi resta

foto ANSA © foto di ANSA

Nonostante Lina Souloukou si sia dimessa da Ceo della Roma, la protesta dei tifosi giallorossi non accenna a placarsi. Infatti, i gruppi organizzati della Curva Sud sciopereranno per dal tifo non entrando allo stadio nei primi trenta minuti della partita. Inoltre, a parte Dybala, tutti i calciatori giallorossi sono stati fischiati nel pre-partita. La manager non era infatti la sola destinataria della contestazione, con i tifosi romanisti che anche nella giornata di ieri hanno esposto diversi striscioni contro la proprietà americana.