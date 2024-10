ROMA, Juric già a rischio. In caso di sconfitta contro il Monza...

FirenzeViola.it

Appena sedici giorni dopo il suo arrivo a Roma, Ivan Juric si trova già sotto esame, come riportato dal Corriere dello Sport. Il rendimento della squadra nelle partite contro Venezia ed Elfsborg in Europa League non ha convinto, e un altro insuccesso domani sul campo del Monza potrebbe portare a un possibile esonero, persino con il ritorno di Daniele De Rossi a Trigoria.

Paradossalmente, come riporta il quotidiano, la Roma ha mostrato maggiore organizzazione e determinazione nella sua prima partita, ma contro l'Athletic si è vista poca traccia del lavoro di Juric. Nonostante la situazione sembri critica, la Roma è a soli due punti dalla Champions, e Juric ha finora vinto due partite in campionato. Una vittoria a Monza potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro.