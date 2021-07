ROMA, Dzeko vuole restare ma serve un attaccante

Altri due o tre acquisti, dopo Matias Viña. Il piano della Roma è delineato - sottolinea il Corriere dello Sport - anche se vincolato in buona parte alle tante operazioni in uscita che Tiago Pinto sta provando a completare. Le frasi pronunciate da Dzeko a Frosinone dopo l’amichevole con il Debrecen ("Ogni anno si dice che vado qua e là ma io penso soltanto alla Roma, non mi interessa nient’altro") sembrano escludere definitivamente un cambio del centravanti titolare. Ma un attaccante che completi il reparto può comunque arrivare, magari negli ultimi giorni di mercato.