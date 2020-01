ROCCO, Ho grandi piani. Ai DV dissi di andarsene

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato intervistato dal portale americano APnews: nel corso della chiacchierata, il numero uno viola - definito un "soccer lifer", ovvero una persona che vive per il calcio - ha toccato svariati argomenti. Ecco quelli più significativi: "Il mio interesse per la Fiorentina è iniziato nel 2016, anche prima che acquistassi i New York Cosmos: era da allora che i Della Valle avevano messo in vendita il club. Feci una prima offerta e non accadde nulla, ne feci una seconda e non accadde nulla lo stesso. Nel 2018 sono tornato alla carica ma loro volevano davvero troppi soldi e gli dissi di tornarsene a casa. Nel 2019 poi, quando decisero di vendere il club, mi richiamarono e a maggio ci siamo visti a New York e nel giro di una-due settimane abbiamo chiuso l'accordo. È stato un investimento reale e concreto, per me molto dispendioso. Nel futuro ho grandi progetti per la Fiorentina, visto che ho intenzione di investire ancora di più".