RISSA FIO-ATA, Due tifosi daspati erano a Bergamo

Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, arrivano novità clamorose sul caso riguardante i 28 tifosi denunciati dalla Questura di Firenze per alcuni disordini nella zona del Franchi avvenuti lo scorso 27 febbraio in occasione della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Secondo quanto riferisce il quotidiano, almeno due dei ventotto denunciati (tutti tifosi della Dea) quella sera non erano a Firenze, visto che le due persone erano impegnate per lavoro a Bergamo e i legali hanno inoltrato una memoria separata rispetto a quelle inviate per gli altri denunciati.