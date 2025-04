Riera dopo il pari con l'Olimpija Ljubljana: "Vincono solo grazie al portiere"

vedi letture

Dopo il pareggio per 3-3 contro l'Olimpija Ljubljana, il tecnico del Celje Albert Riera ha rilasciato alcune dichiarazioni polemiche: "Abbiamo tirato di più di loro, che hanno il miglior portiere del campionato. Se vinceranno lo Scudetto sarà solo grazie a lui. Se avessi pareggiato come hanno fatto loro, non avrei mai festeggiato... I futuri campioni di Slovenia sono contenti di aver fatto un punto contro di noi.

E' chiaro chi è la squadra migliore, no? Abbiamo perso due punti, il risultato confonderà chi non capisce di calcio. Aprirò anche una bottiglia di vino e me la godrò perché abbiamo giocato con identità. Se non avessimo subito il nel finale, si parlerebbe solo del nostro dominio...".