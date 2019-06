REUTERS, Commisso-DV accordo ad un passo

Arrivano conferme anche da parte dell'agenzia di stampa britannica Reuters che annuncia tramite un tweet sul proprio profilo come "il miliardario americano Rocco Commisso è prossimo a concordare l'acquisto della squadra italiana di calcio ACF Fiorentina dalla famiglia Della Valle per circa 160 milioni di euro". Di seguito il tweet originale.

JUST IN: Billionaire Rocco Commisso close to agreeing on the purchase of Italian soccer club ACF Fiorentina for around 160 million euros, deal expected by Wednesday - source pic.twitter.com/MLlj7PlyHq