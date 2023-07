FirenzeViola.it

Nuovi contatti per Mateo Retegui al Genoa. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Grifone confida di chiudere in settimana per l'arrivo dell'attaccante italo-argentino dal Tigre, che nelle scorse settimane era stato seguito anche dalla Fiorentina. L'alternativa è Noah Ohio dello Standard Liegi, che però piace anche al Sassuolo.