RENZI, Stadio, comprendo dubbi UE: ora soldi privati

"Comprendo le legittime perplessità dell'Unione Europea emerse ieri sera". Così Matteo Renzi uscendo da Palazzo Madama. “Abbiamo sempre detto che i soldi pubblici non devono andare sullo stadio e capisco le critiche europee su questo progetto. I soldi del PNRR meglio metterli sulle Cascine o sulle periferie, sull'Arno o sulle scuole. Lo stadio va fatto coi soldi dei privati, non del Comune o dell'Europa. Lo stadio va fatto coi soldi dei privati, non può essere pagato dal Comune o dall'Europa” ha concluso. Lo riporta l'agenzia AdnKronos.