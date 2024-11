REAL, Crisi in Champions: Ancelotti e Mbappè nel mirino

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Sui social gira un'immagine di Carlo Ancelotti con la faccia piena di graffi - richiamo al Pep Guardiola che dopo Manchester City-Feyenoord si è presentato in tv con testa e volto ricoperti dai segni evidenti della sua frustrazione - ma, scherzi a parte, in Spagna soffia forte tra media e tifosi il vento di amarezza per un Real Madrid disarmato in Champions e di critica per un tecnico che sembra aver perso il suo tocco magico. Il 2-0 subito ad Anfield Road è stato reso più amaro dal rigore sbagliato da Kylian Mbappè, un altro totem finito nel mirino. Secondo Marca, prima del prossimo impegno in Liga, domenica prossima col Getafe, il presidente madridista Florentino Perez e Ancelotti avranno un incontro per esaminare la situazione, che peraltro in campionato non è preoccupante come in Champions.

Il Real è infatti secondo in Liga, mentre in Europa, con tre sconfitte contro due sole vittorie, occupa al momento il 24/o posto, l'ultimo per accedere ai playoff, appena sopra un Psg altrettanto in crisi. Tanti infortuni hanno colpito il Real e la riunione servirà magari a pensare a qualche rinforzo a gennaio e a favore del tecnico c'è l'atteggiamento della squadra, che al momento resta al suo fianco. (ANSA).