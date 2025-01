RANIERI, Soulè resta alla Roma. Pellegrini? Vi spiego

FirenzeViola.it

Alla vigilia della partita contro il Genoa, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa chiarendo anche alcune cose sul mercato e su obiettivi accostati alla Fiorentina in questi giorni. Partendo dalla situazione Pellegrini: "Tutto è possibile nel mondo del calcio, ma non credo se ne andrà. Se dovesse venire una squadra e lui è contento di andare, partirà, ma questo è un discorso che vale per tutti. La mia sensazione è che lui non vada via".

Su Soulé è stato ancora più categorico: "Io credo molto in questo ragazzo. Io penso sia il giocatore del futuro della Roma. Io chiedo spesso a lui di essere più pratico e sta migliorando. Resta qui con noi e lui avrà le sue opportunità per far vedere che sta migliorando".

Obiettivi?

"L'obiettivo da quando sono arrivato è quello di giocare partita dopo partita. Non voglio promettere più di quello che possiamo fare. Prometto lavoro e sacrificio. Dobbiamo dare alla Roma un'identità pratica e far sì che i nostri giocatori siano pronti. Lotteremo su tutti i fronti. Se gli altri si dimostreranno più scaltri lo ammetteremo. Lo sport è bello per questo. Noi ci stiamo attrezzando per tutto. In 21 giorni faremo 7 partite. 3 partite ogni settimana dovremmo essere sul pezzo ogni volta. Dovremmo recuperare non solo energie fisiche ma anche nervose".