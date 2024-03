QUARTA, Il rinnovo non c'è, la Juve continua a monitorarlo

FirenzeViola.it

Non arriva ancora la fumata bianca per il rinnovo di Lucas Martinez Quarta, difensore viola in scadenza nl 2025 che già l'estate scorsa era stato ad un passo dal Betis. Tuttomercatoweb fa il punto sulla situazione dell'argentino rilevando come la Fiorentina e il giocatore non abbiano ancora l'accordo nonostante la settimana scorsa l'agente sia stato al Viola Park per capire i margini per la trattativa.

Il giocatore al momento guadagna circa 1.3 milioni ed è possibile una richiesta oltre i 2 milioni all'anno. In tutto questo la Juve è alla finestra e guarda interessata allo sviluppo della trattativa al momento ferma.