QUAGLIARELLA, Può ripartire dalla B: firmerà col Bari

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato non si ferma mai, con tanti giocatori ancora svincolati che stanno trovando squadra proprio in questi giorni. Il prossimo potrebbe essere Fabio Quagliarella, che dopo aver chiuso l'avventura con la Sampdoria è pronto a tornare in campo, firmando con il Bari. L'attaccante napoletano sembrerebbe aver deciso di ripartire in Serie B dopo l'esperienza alla Sampdoria ritrovando così la famiglia De Laurentis con cui aveva condiviso l'esperienza al Napoli. Lo riporta SportMediaset.