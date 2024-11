PRUZZO, Non credo ci sia intesa tra Vlahovic e Motta

FirenzeViola.it

Intervenuto a Radio Radio, l'ex attaccante Roberto Pruzzo si è soffermato sul mercato della Juventus e sulla mancanza in rosa di un vice Vlahovic per via delle condizioni fisiche precarie di Milik: "In caso di necessità anche Nico Gonzalez poteva fare la punta, è uno forte che può coprire anche l’area. Purtroppo anche lui si è infortunato.

Il mercato avrebbe dovuto dare la svolta a questa Juventus ma con Koopmeiners che c’è e non c’è, e con Douglas Luiz pagato 50 milioni…Per altro anche sul portiere vi dico sinceramente che Di Gregorio sarà anche futuribile, ma per me Perin è più forte. Vlahovic è un calciatore che ha fatto 6 gol in campionato, non credo ci sia grande intesa anche con l’allenatore, lui sembra in difficoltà”.